Otomobil, önünde giden traktöre çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil, önünde giden traktöre çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil, önünde giden traktöre çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

KÜTAHYA'da, traktöre arkadan çarpan otomobildeki sürücü Kadir Cemal Tunalılar yaralanırken, yanındaki Lütfiye Tunalılar yaşamını yitirdi.

Otomobil, önünde giden traktöre çarptı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

KÜTAHYA'da, traktöre arkadan çarpan otomobildeki sürücü Kadir Cemal Tunalılar yaralanırken, yanındaki Lütfiye Tunalılar yaşamını yitirdi.

?Kaza, öğlenden sonra, Kütahya- Afyonkarahisar yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Kütahya'ya giden Kadir Cemal Tunalılar yönetimindeki 34 DY 4180 plakalı otomobil, önündeki Osman Kulaksız'ın kullandığı 43 VA 199 plakalı traktöre çarptı. Kazada sürücü Tunalılar yaralanırken, yanındaki Lütfiye Tunalılar yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Kadir Cemal Tunalılar, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı.Savcılık ve polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından Lütfiye Tunalılar'ın cesedi hastane morguna götürüldü.


Kütahya, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:34 Kaynak: DHA
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