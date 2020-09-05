Otomobil önündeki otomobile çarparak durabildi: 4 Yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aynı yönde ilerleyen başka bir otomobile çarparak takla attı.

Kaza, Adıyaman Kahta karayolu Habipler Mevkiinde meydana geldi. Şükrü Köse sevk ve idaresindeki 02 HC 054 plakalı tofaş marka otomobil Kahta'dan Adıyaman'a seyir halinde iken, 27'inci kilometrede direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamete seyir halindeki Kahraman Karakoca yönetimindeki 34 AE 6569 plakalı Renault marka otomobile çarptıktan sonra devrildi.

Kazada, 2 sürücü ve otomobilde bulunan Leyla Karakoçan, Besiye Özer yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN