Son Dakika Haberleri: Otomobil önündeki tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil önündeki tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Otomobil önündeki tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Otomobil önündeki tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.


Kaza, Bursa Ankara Karayolu Çitli Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa Şanlı (62) idaresindeki 26 UR 337 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, önünde seyir halinde olan Hasan Öncül (53) yönetimindeki 03 EF 882 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan özel otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Can pazarının yaşandığı kazada Mustafa Şanlı, Mehmet Poyraz (60), Ali Alpak (39), Şevki Koca (59) ve Ali Ayaz (71) araç içerisinde sıkıştı.


Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri ve vatandaşlarca çıkardı. Sağlık görevlilerin yaptığı müdahalede Mehmet Poyraz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer yaralılar ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı.


Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Mustafa Şanlı, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 03:54 Kaynak: İHA
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