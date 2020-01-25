Otomobil önüne çıkan motosiklete çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Otomobil önüne çıkan motosiklete çarptı: 2 yaralı

6 saat önce

İSTANBUL (İHA) – Beyoğlu'nda bir otomobilin bir anda önüne çıkan motosiklete çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Otomobil önüne çıkan motosiklete çarptı: 2 yaralı, System.String[]

İSTANBUL (İHA) – Beyoğlu'nda bir otomobilin bir anda önüne çıkan motosiklete çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, saat 20.00 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı Çağlayan istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Çağlayan istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 PA 7877 plakalı otomobil bir anda önüne çıkan Tuncay B. idaresindeki 34 AHL 800 plakalı motosiklete çarptı.


Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki Tuncay B. ve arkadaşı Berfin H. yere düşerek yaralandı. Kazayı gören sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarı alan sağlık ekipleri olay yerine gelerek yaralılara ilk müdahalelerini olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulans ile Şişli Hamidiye Etfal Hastanesine kaldırdı.


Kazada motosikletten düşerek bacağını kıran kadının çığlıkları ise yürekleri sızlattı. Motosiklet sürücüsü, arkadaşına moral vererek onu sakinleştirmeye çalıştı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Çağlayan, Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:11 Kaynak: İHA
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