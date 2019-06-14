Son Dakika Haberleri: Otomobil ormana uçtu: 1 ölü, 5 yaralı
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Otomobil ormana uçtu: 1 ölü, 5 yaralı

3 saat önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yoldan çıkan otomobilin ormanlık alana yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Otomobil ormana uçtu: 1 ölü, 5 yaralı, System.String[]
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yoldan çıkan otomobilin ormanlık alana yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri, yaralıları koydukları sedyeleri, halatlar ile yukarı çekerek çıkarırken, sürücü, "Ben bu acıyla nasıl yaşarım?" diyerek, feryat etti.
Kaza öğle saatlerinde, Zonguldak- İstanbul yolunun Soğanlı rampaları mevkiinde meydana geldi. Devrek ilçesinden Ereğli'ye düğün alışverişi yapmaya giden Okan Altunay'ın (29) kullandığı 67 YD 565 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp, ormanlık alana yuvarlandı. Yaklaşık 15 metreden düşen otomobil ağaçlara çarparak, durdu. 
Kazada Güler Aksakal (50) yaşamını yitirirken, Okan Altunay, Selahattin Aksakal (54), Halime Köroğlu (32), Oktay Köseoğlu (32) ve Mürvet Altunay (53) yaralandı. Yoldan geçen sürücüler polis ve 112 Acil'i aradı.
Ölen Aksakal'ın cenazesi ile yaralılar, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yaralıların konulduğu sedyeler, halat ile çekilerek, yola çıkarıldı. Kazada hafif yaralanan Okan Altunay, "Ben bu acı ile nasıl yaşarım?" diyerek feryat etti.
Yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 


- Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:45 Kaynak: DHA
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