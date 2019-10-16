Son Dakika Haberleri: Otomobil ormanlık alanda alev aldı
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ormanlık alanda alev aldı

Otomobil ormanlık alanda alev aldı

2 saat önce

Denizli'nin Çameli ilçesinde ormanlık alanda bulunan otomobil bir anda alev alınca, itfaiyenin hızlı davranması orman yangınını önledi.

Otomobil ormanlık alanda alev aldı, System.String[]

Denizli'nin Çameli ilçesinde ormanlık alanda bulunan otomobil bir anda alev alınca, itfaiyenin hızlı davranması orman yangınını önledi. Araç kısa süre içerisinde ekipler tarafından söndürüldü.


Yangın, Çameli ilçesinin Yeşilyayla - Çamlıbel yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevzat T.'ye ait 20 B 2016 plakalı otomobil, ormanlık alanın içerisinde bulunan tarlasına gittikten bir süre sonra bir anda alevler yükselmeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızlı şekilde gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yangını ormana çok fazla sıçramadan söndürdü. Otomobil yangının ardından kullanılamaz hale geldi. - DENİZLİ

Denizli, Çameli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:12 Kaynak: İHA
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