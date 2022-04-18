Otomobil ormanlık alanda şarampole yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika
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Otomobil ormanlık alanda şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

18.04.2022 23:35
Otomobil ormanlık alanda şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ormanlık alanda şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ormanlık alanda şarampole yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Kastamonu-Tosya karayolu Bürnük köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kastamonu istikametinde seyir halinde olan, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yoldan çıkarak ormanlık alanda şarampole yuvarlandı.

Kazada araçta bulunan iki kişi hafif yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

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Kastamonu, Otomobil, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ormanlık alanda şarampole yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil ormanlık alanda şarampole yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika
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