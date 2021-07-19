Otomobil ortadan ikiye bölündü: 1 ölü, 10 yaralı - Son Dakika

Başkent'te Samsun yolu Lalahan mevkiinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil ikiye bölündü. İkiye bölünen aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, 10 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Samsun yolu üzerinden Ankara istikametine seyir halinde olan Ahmet Bekaroğlu idaresindeki otomobil, önündeki aracı sollamaya çalışırken, arkadan gelen arabanın çarpması sonucu karşı şeride geçerek, ters yönden araçlarla çarpışması sonucu sonucu ikiye bölündü. Bekaroğlu, kaza yerinde hayatını kaybederken, diğer araçlarda bulunan 10 kişi de yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Makas atan aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, 1'i ağır 10 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA