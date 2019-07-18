Otomobil otobüs durağına girdi: 2 yaralı (2)
4 saat önce
İzmir'in Bornova ilçesinde otomobilin otobüs durağına girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
İzmir Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:15 Kaynak: AA
'in Bornova
ilçesinde otomobilin otobüs durağına girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.A. (20) idaresindeki 35 BNM 88 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle Çamdibi
Birlik Camisi önündeki otobüs durağına çarptı.
Kazada, durakta otobüs bekleyen Seval Y. ile Doğa A. yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Ege Üniversitesi
ve Bornova Devlet hastanelerine kaldırıldı.
Sürücü A.A, Çamdibi Polis
Karakolu'na götürüldü.
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