Son Dakika Haberleri: Otomobil otobüs durağına girdi: 2 yaralı (2)
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Otomobil otobüs durağına girdi: 2 yaralı (2)

4 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde otomobilin otobüs durağına girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde otomobilin otobüs durağına girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.A. (20) idaresindeki 35 BNM 88 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle Çamdibi Birlik Camisi önündeki otobüs durağına çarptı.
Kazada, durakta otobüs bekleyen Seval Y. ile Doğa A. yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi ve Bornova Devlet hastanelerine kaldırıldı.
Sürücü A.A, Çamdibi Polis Karakolu'na götürüldü.
Otomobil otobüs durağına girdi: 2 yaralı (2)
Bornova, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:15 Kaynak: AA
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