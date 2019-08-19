Otomobil, otobüs durağına ve yayalara çarptı: 5 yaralı
1 saat önce
Amasya'da bir otomobilin otobüs durağına ve yayalara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Amasya Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:32 Kaynak: İHA
'da bir otomobilin otobüs durağına ve yayalara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Hakan Burak
Altunöz (36) idaresindeki 34 LP 6642 plakalı otomobil ile Amasya'dan Tokat
istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağındaki otobüs durağına ve burada otobüs bekleyen yayalara çarptı. Kazada sürücü ile Sevcan Altunöz (31), Bartu Kutay Altunöz (5) ve durakta bekleyen Hüsamettin Bolatcı (24), Furkan Bolatcı (24) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi
Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - AMASYA
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