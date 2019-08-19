Son Dakika Haberleri: Otomobil, otobüs durağına ve yayalara çarptı: 5 yaralı
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Otomobil, otobüs durağına ve yayalara çarptı: 5 yaralı

1 saat önce

Amasya'da bir otomobilin otobüs durağına ve yayalara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Otomobil, otobüs durağına ve yayalara çarptı: 5 yaralı, System.String[]
Amasya'da bir otomobilin otobüs durağına ve yayalara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hakan Burak Altunöz (36) idaresindeki 34 LP 6642 plakalı otomobil ile Amasya'dan Tokat istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağındaki otobüs durağına ve burada otobüs bekleyen yayalara çarptı. Kazada sürücü ile Sevcan Altunöz (31), Bartu Kutay Altunöz (5) ve durakta bekleyen Hüsamettin Bolatcı (24), Furkan Bolatcı (24) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - AMASYA
Amasya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:32 Kaynak: İHA
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