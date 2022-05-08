Otomobil, otobüs ile tırın arasında sıkıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Otomobil, otobüs ile tırın arasında sıkıştı: 3 yaralı

08.05.2022 14:19

Kocaeli'de seyir halindeki otomobil, tır ile otobüsün arasında sıkıştı.

Kocaeli'de seyir halindeki otomobil, tır ile otobüsün arasında sıkıştı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobil içindeki 3 kişilik aile yaralandı.

Kaza, İzmit ilçesi TEM Otoyolu Bekirdere rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orta şeritte seyir halindeki H.D. idaresindeki 34 BZP 651 plakalı Peugeot marka otomobil, solundan gelen 61 ADS 821 plakalı Ford marka tır ile sağından gelen 34 NSJ 0058 plakalı Mercedes marka otobüsün arasında sıkıştı. Tır ve otobüste maddi hasar meydana gelirken, otomobilin içerisinde bulunan sürücü H.D., eşi N.D. ve çocukları M.S.D. yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan aile, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Otomobil, otobüs ile tırın arasında sıkıştı: 3 yaralı
Otomobil, otobüs ile tırın arasında sıkıştı: 3 yaralı
Otomobil, otobüs ile tırın arasında sıkıştı: 3 yaralı
Otomobil, otobüs ile tırın arasında sıkıştı: 3 yaralı
Otomobil, otobüs ile tırın arasında sıkıştı: 3 yaralı
Otomobil, otobüs ile tırın arasında sıkıştı: 3 yaralı
Otomobil, otobüs ile tırın arasında sıkıştı: 3 yaralı

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TEM Otoyolu, Otomobil, Kocaeli, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil, otobüs ile tırın arasında sıkıştı: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil, otobüs ile tırın arasında sıkıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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