OTOMOBİL, OTOBÜSE ARKADAN ÇARPTI 2 ÖLÜ, 3 YARALI

Kaza, saat 12.00 sıralarında Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinden Sinop istikametine devam etmekte olan Kürşat Arslan (23) idaresindeki 55 E 2535 plakalı otomobil, Samsun Büyükşehir Belediyesine ait Ramazan Bulandere yönetimindeki 55 LJ 683 plakalı şehir içi yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan güçlükle çıkarılan Kürşat Arslan ile Serkan Yanak (21), kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada ağıryaralanan Mehmet T.Ç. (29), Mustafa E. (19) ve Cevdet Ö.'nün (17) ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Samsun'da facia! Yolcu indiren halk otobüsüne arkadan çarpan ticari araç paramparça oldu... Ölü ve yaralılar var

Kaynak: DHA

Samsun, Güncel, Son Dakika

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