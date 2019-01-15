Son Dakika Haberleri: Otomobil Otobüse Çarpıştı: 2 Yaralı

Otomobil Otobüse Çarpıştı: 2 Yaralı

1 saat önce

Malatya-Adıyaman karayolunda kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda otomobil sürücü hakimiyetini kaybederek otobüse çarptı, kazada 2 kişi yaralandı.

Otomobil Otobüse Çarpıştı: 2 Yaralı, System.String[]
Malatya- Adıyaman karayolunda kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda otomobil sürücü hakimiyetini kaybederek otobüse çarptı, kazada 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kaza öğlen saatlerinde Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı kırsal Sürgü Mahallesi yakınlarında yaşandı. Z.H. yönetimindeki 63 DL 201 plakalı otomobil, kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda kayarak karşı yönden gelen K.B. idaresindeki 34 BTN 949 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Z.H. ile yanındaki İ.E. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Kürşat Aktaş/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:21 Kaynak: İHA

Adıyaman, Malatya, Güncel
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