OTOMOBİL OTOBÜSE ÇARPTI 1 YARALI - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki otomobilin yakıt almak için akaryakıt istasyonunda bulunan tur otobüsüne çarptığı kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Payallar Mahallesi'nde meydan geldi. A.A.'nın (33) kullandığı 10 YS 852 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarında bulunan akaryakıt istasyonunda yakıt almak için duran tur otobüsüne çarptı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirirken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü A.A.'ya ilk müdahale olay yerinde yapılırken daha sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan A.A.'nın durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Kazada A.A.'nın aracı kullanılamaz hale gelirken, otobüste de maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.