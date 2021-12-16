Otomobil otobüsle çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil otobüsle çarpıştı her iki aracın sürücüsü de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas'ta Sivas- Ankara karayolu Adliye kavşağında meydana geldi. Kazada T.A. yönetimindeki 58 BF 668 plakalı Hyundai marka otomobil ile Ö.Ş. yönetimindeki 58 H 0002 plakalı halk otobüsü çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralı sürücüler ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayali tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS