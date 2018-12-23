Son Dakika Haberleri: Otomobil, Otobüsle Çarpıştı: 3 Yaralı

Otomobil, Otobüsle Çarpıştı: 3 Yaralı

54 dakika önce

AKSARAY'da otomobilin yolcu otobüsüyle çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Otomobil, Otobüsle Çarpıştı: 3 Yaralı, System.String[]
AKSARAY'da otomobilin yolcu otobüsüyle çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. 

Kaza,  bugün saat 17.00'de sıralarında Aksaray- Adana karayolu Organize Sanayi kavşağında meydana geldi. Hasan Kocatürk (50) yönetimindeki 68 EF 169 plakalı otomobil, kavşakta  Nazmi Çelik'in (37) kullandığı 33 SV 894 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Kontrolden çıkan otobüs, kaldırıma çarpıp yaklaşık 80 metre uzaklıkta durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Kocatürk ve yanında bulunan Fadimana Kocatürk (52) ve Fatma Ceylan (73) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ceylan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Otobüsün ön iki lastiğinin patlaması sonucu bir süre yolun kenarında bekleyen yolcular, yakındaki dinlenme tesislerini götürüldü. Lastikler tamir edildikten sonra yollarına devam edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. 

- Aksaray

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 08:30 Kaynak: DHA

Nazmi Çelik, Aksaray, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Öfkeli Adam, Arabasına Çarpan Sürücüyü Yumruk Darbeleriyle Bayılttı Ordu'da Belediyenin Atık Tesisinde Parçalanmış Ceset Bulundu

Yalova'da Düzenlenen Fuhuş Operasyonunda 30 Kişi Gözaltına Alındı Düğün Sırasında Ateş Eden Maganda Dehşet Saçtı! 4'ü Kadın Çok Sayıda Yaralı Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 21:24:04. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil, Otobüsle Çarpıştı: 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]