Otomobil otogarın çevre duvarına çarptı: 1 yaralı
4 saat önce
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin otogarın çevre duvarına çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:10 Kaynak: İHA
'un Çarşamba ilçesinde otomobilin otogarın çevre duvarına çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Çarşamba ilçesi Beylerce mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Kenan G.'nin kullandığı 52 EC 168 plakalı otomobil, 15 Temmuz Şehitler Otogarı ışıklarına geldiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak otogarın çevre duvarına çarptı. Çarpma sonucu araç içerisinde bulunan Sudenaz G.(16) yaralandı. Yaralı, 112 Acil sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN
Kaza sonrası gözyaşlarına boğulan kadın sürücünün korktuğu başına gelmedi
Sinop'ta imar planları iptal edildi, tüm inşaatlar durdu
Akrobasi uçağı düştü
Düğün hazırlıkları yapan genç çifti ölüm ayırdı!