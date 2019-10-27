Son Dakika Haberleri: Otomobil otoyoldan alt geçide düştü: Genç kız hayatını kaybetti, kardeşi ile anne ve babası ağır...
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil otoyoldan alt geçide düştü: Genç kız hayatını kaybetti, kardeşi ile anne ve babası ağır...

Otomobil otoyoldan alt geçide düştü: Genç kız hayatını kaybetti, kardeşi ile anne ve babası ağır...

33 dakika önce

Otomobil otoyoldan alt geçide düştü: Genç kız hayatını kaybetti, kardeşi ile anne ve babası ağır yaralandıADANA - Adana'da anne baba ve iki çocuğunun bulunduğu otomobil otoyoldan alt geçide düştü.

Otomobil otoyoldan alt geçide düştü: Genç kız hayatını kaybetti, kardeşi ile anne ve babası ağır yaralandı

ADANA - Adana'da anne baba ve iki çocuğunun bulunduğu otomobil otoyoldan alt geçide düştü. Kazada 16 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybederken, kardeşi ile anne ve babası ağır yaralandı.

Kaza, Sarıçam ilçesinde meydana geldi. Bülent Yüksekyalçın yönetimindeki 01 TK 160 plakalı otomobil, Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolunda Ceyhan istikametine giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 metre yüksekliğindeki alt geçide düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi ve CANKUR sevk edildi. Otomobilde sıkışan Bülent Yüksekyalçın ile eşi Filiz (40), Derya ve Defne (4), CANKUR ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Derya Yüksekyalçın'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Bülent, Filiz ve Defne Yüksekyalçın, ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralıların durumunun kritik olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil otoyoldan alt geçide düştü: Genç kız hayatını kaybetti, kardeşi ile anne ve babası ağır...

Adana, Anne, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 02:57 Kaynak: İHA
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