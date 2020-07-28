Otomobil palmiyeye çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda meydana gelen kazada, palmiyeye çarparak hurdaya dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan Ferhat Yıldırım, 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat devlet Hastanesine kaldırıldı. - ANTALYA

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 03:53

Kaynak: İHA

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