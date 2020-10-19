Otomobil pancar yüklü tırın altına girdi: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Otomobil pancar yüklü tırın altına girdi: 1 ağır yaralı
19.10.2020 20:19
Otomobil pancar yüklü tırın altına girdi: 1 ağır yaralı Sivas'ta pancar yüklü tırın altına giren otomobil sürücüsü ağır yaralandı.
Otomobil pancar yüklü tırın altına girdi: 1 ağır yaralı
SİVAS - Sivas'ta pancar yüklü tırın altına giren otomobil sürücüsü ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Sivas- Erzincan karayolunun 13. kilometresinde meydana geldi. Sivas'tan Erzincan istikametine gitmekte olan F.D. yönetimindeki 06 HY 211 plakalı Toyota marka otomobil, Çukurbelen köyü bağlantı yolundan çıkan M.Ö. yönetimindeki 31 KDE 15 plakalı pancar yüklü tırın altına girdi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla Sivas Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi alına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika Koronavirüsün daha hızlı bulaşan yeni türüne rastlandı Heyelan sonrası inşaat temelinden kafatası ve kemikler çıktı ABD'de anketlere göre Biden, Trump'a 8 puan fark atacak HDP'li vekil Remziye Tosun, evlat nöbetindeki ailelere hakaret etti: Satılmış köpekler, kemiğiniz az mı geldi Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı Prof. Ceyhan'dan şehirler arası seyahat uyarısı: Devletin araya girmesi lazım SİHA'lara direnemeyen Ermenistan'dan PKK taktiği! Hedef şaşırtmak için mevzilere cansız manken yerleştirdiler Sıla ve Hazer Amani çiftinin sık sık ayrılıp barıştığı öne sürüldü