Otomobil panelvan araçla çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika

Çorum'da otomobil ile panelvan aracın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum- Osmancık karayolu Bayat Gediği mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol S. yönetimindeki 06 LER 03 plakalı otomobil ile Metin B. yönetimindeki 19 EA 820 plakalı panlevan araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, kaza yapan araçlarda bulunan Enes Ü. (25), Kadir Can S. (21) ve sürücü Erol S. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sebebiyle yaklaşık yarım saat boyunca trafiğe kapanan Çorum-Osmancık karayolunda yoğunluk oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM