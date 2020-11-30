Otomobil parası için cinayet işleyen Suriyeli tutuklandı - Son Dakika

Otomobil parası için cinayet işleyen Suriyeli tutuklandı

30.11.2020 16:34
Otomobil parası için cinayet işleyen Suriyeli tutuklandı, System.String[]

ANTALYA'da 6 gündür kayıp olduğu bildirimiyle polis tarafından aranırken ormanlık alanda el ve ayakları bağlı toprağa gömülü halde bulunan Aykut Çakal'ın(24) katil zanlılarından Suriyeli Muhammet G., tutuklandı.

ANTALYA'da 6 gündür kayıp olduğu bildirimiyle polis tarafından aranırken ormanlık alanda el ve ayakları bağlı toprağa gömülü halde bulunan Aykut Çakal'ın(24) katil zanlılarından Suriyeli Muhammet G., tutuklandı. Muhammet G. ifadesinde, Aykut Çakal'ı otomobilini satıp parasını almak için M.K. ile boğarak öldürdüklerini itiraf etmişti.

Antalya' da bir giyim mağazasının zincirinde reyon yöneticisi olarak çalışan Aykut Çakal'dan İstanbul'da yaşayan ailesi 23 Kasım gecesinden sonra haber alamadı. Aile, durumu polise bildirdi. Çalışma başlatan polis ekipleri, Aykut Çakal'ın ayağına sıcak su döküldüğünü bu nedenle rapor aldığını, o tarihten itibaren cep telefonunun sinyal vermediğini belirledi.

'AYKUT'A BENZEYEN KİŞİYE ARACI SATTIRDI' İDDİASITüm aramalara rağmen Aykut Çakal'ın izine rastlanmazken, aile, oğullarının kaybolmasının ardından 2008 model otomobilinin Muratpaşa ilçesi Sinanoğlu Caddesi üzerindeki bir galeriye satıldığını, satış işlemini gerçekleştiren kişinin de arkadaşı M.K. olduğunu öne sürdü. M.K.'nin, satış işlemleri sırasında da Aykut Çakal'a benzeyen Suriyeli Muhammet G.'yi aracın sahibiymiş gibi yanında getirdiği iddia edildi.TOPRAĞA GÖMÜLÜ CESEDİ BULUNDUÇalışmalarını bu yönde genişleten ekipler, Aykut Çakal'ın benzeri Muhammet G.'ye ulaştı. Gözaltına alınan Muhammet G., Aykut Çakal'ı otomobilini satıp parasını almak için M.K. ile boğarak öldürdüklerini, cesedini de Varsak bölgesindeki ormanlık alana gömdüklerini itiraf etti. Muhammet G.'nin belirttiği ormanlık alanda arama yapan polis, Aykut Çakal'ın el ve ayakları bağlı cesedini, toprağa gömülü halde buldu. Ekipler tarafından gömüldüğü yerden çıkartılan Çakal'ın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere İstanbul'un Silivri ilçesine gönderildi. Diğer yandan polis, şüphelilerin Aykut Çakal'a ait otomobili 86 bin TL'ye sattıklarını saptadı. Bulunan otomobile el konuldu.SURİYELİ ZANLI TUTUKLANDIGözaltındaki Muhammet G., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Muhammet G., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Polis, Aykut Çakal'ın yakın arkadaşı olduğu belirlenen M.K.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, zanlının sırasıyla Isparta, İzmir ve Hatay'a gittiği belirlendi.


Otomobil parası için cinayet işleyen Suriyeli tutuklandı
Otomobil parası için cinayet işleyen Suriyeli tutuklandı

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobil parası için cinayet işleyen Suriyeli tutuklandı - Son Dakika


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