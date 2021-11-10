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Otomobil parçalarıyla 3,5 tonluk Atatürk heykeli yaptılar - Son Dakika

Otomobil parçalarıyla 3,5 tonluk Atatürk heykeli yaptılar

10.11.2021 15:53
Otomobil parçalarıyla 3,5 tonluk Atatürk heykeli yaptılar

SAMSUN'da faaliyetini sürdüren otomotiv şirketi tarafından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 83'üncü ölüm yıl dönümünde, binlerce otomobil yedek parçasından oluşan 3,5 tonluk Atatürk heykeli yapıldı.

SAMSUN'da faaliyetini sürdüren otomotiv şirketi tarafından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 83'üncü ölüm yıl dönümünde, binlerce otomobil yedek parçasından oluşan 3,5 tonluk Atatürk heykeli yapıldı.

Kentte faaliyet gösteren uluslararası yedek parça üreticisi Sampa Otomotiv, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına ithafen tamamen kendi ürettiği parçalardan oluşan, Atatürk'ün Kocatepe'de çekilen fotoğrafından esinlenilen bir heykel tasarladı. Tekkeköy Organize Sanayi Bölgesi'ndeki şirketin fabrikasının girişine konumlandırılan ve kaidesiyle yaklaşık 5 metreyi bulan Atatürk heykeli, 3 haftada tamamlandı. Heykeltıraş Muzaffer Tuncer tarafından, 'Bir parçamız hep eksik' temasıyla araç yedek parçalarından yapılan ve ağırlığı 3,5 tonu bulan Atatürk heykelinin açılışı, Ulu Önder'in ebediyete intikalinin 83'üncü yıl dönümünde, saat 09.05'teki saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından gerçekleştirildi.

'BİNLERCE PARÇA ÜRETSEK DE BİR PARÇAMIZ HEP EKSİK'

Heykelin yapımına yaklaşık 1 ay önce başladıklarını belirten şirket Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Altuncu, "Ağır vasıta yedek parça üretimi yapan bir firmayız. İlk aklımıza geldiğinde yapamayız diye düşündüğümüz bir projeydi. Fakat sonradan kısa bir süre içerisinde arkadaşlar çok iyi iş çıkarttılar ve çok güzel bir eser ortaya çıkmış oldu. Biz usta işi bir milletiz, çok çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Odağına çalışmayı koymuş, milli mücadelesini üretmeye adamış bir markayız. Her bir çalışanımız bunun farkında. Bu ruh bize, atalarımızdan, en çok da Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ten kalma. O'nun anısına böyle bir eserin oluşturulmasına öncülük ettiğimiz için çok gururluyum. Atatürk, hala, her daim yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor, anısına hürmetle takdim ediyoruz. Binlerce parça üretsek de bir parçamız hep eksik" diye konuştu.


Otomobil parçalarıyla 3,5 tonluk Atatürk heykeli yaptılar
Otomobil parçalarıyla 3,5 tonluk Atatürk heykeli yaptılar
Otomobil parçalarıyla 3,5 tonluk Atatürk heykeli yaptılar
Otomobil parçalarıyla 3,5 tonluk Atatürk heykeli yaptılar
Otomobil parçalarıyla 3,5 tonluk Atatürk heykeli yaptılar
Otomobil parçalarıyla 3,5 tonluk Atatürk heykeli yaptılar

Mustafa Kemal Atatürk, Otomobil, Heykel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobil parçalarıyla 3,5 tonluk Atatürk heykeli yaptılar - Son Dakika


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