Otomobil park halindeki 2 araca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil park halindeki 2 araca çarptı: 1 yaralı
15.12.2020 22:51
KAYSERİ'de kontrolden çıkan otomobilin park halindeki 2 araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
KAYSERİ'de kontrolden çıkan otomobilin park halindeki 2 araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kocasinan İlçesi Uğurevler Mahallesinde meydana geldi. A.P. yönetimindeki 38 EB 654 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, park halindeki 2 araca çarptıktan sonra durabildi. Kazada otomobil sürücüsü A.P. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri yaralıyı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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