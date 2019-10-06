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Otomobil, park halindeki 2 traktör ve 1 otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde, otomobil arıza nedeniyle duran traktör ile yardıma gelenlerin park ettiği otomobil ve traktöre çarptı.

Otomobil, park halindeki 2 traktör ve 1 otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde, otomobil arıza nedeniyle duran traktör ile yardıma gelenlerin park ettiği otomobil ve traktöre çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
?Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Çerikli beldesi Yozgat- Kırıkkale karayolu üzerinde meydana geldi. Mustafa Bulut (65), yönetimindeki 71 AE 919 plakalı traktör arıza yapınca yol kenarına park edip yardım istedi. Bunun üzerine yakınları, bir traktör ve otomobille yardıma geldi. Bu sırada Kenan Duran (38) yönetimindeki 34 BLG 759 plakalı otomobil, park halindeki iki traktör ile otomobile çarptı. Kazada, arızalı traktörün sürücüsü Mustafa Bulut öldü, Kenan Duran ise yaralandı. Duran, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaklaşık bir saat ulaşıma kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.


Kırıkkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 08:40 Kaynak: DHA
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