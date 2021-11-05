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Kadın sürücü takla atan otomobilden böyle kurtarıldı - Son Dakika

Kadın sürücü takla atan otomobilden böyle kurtarıldı

05.11.2021 13:19

Kadın sürücü takla atan otomobilden böyle kurtarıldı -Otomobil park halindeki araca çarpıp takla attı Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobil, park halindeki araca çarparak takla attı.

Kadın sürücü takla atan otomobilden böyle kurtarıldı

-Otomobil park halindeki araca çarpıp takla attı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobil, park halindeki araca çarparak takla attı. Şoka giren kadın sürücü, devrilen otomobilin sunroofundan çıkarılırken park halindeki 3 araç zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Serçeönü Mahallesi Ahmetpaşa Caddesi üzerinde C.A. yönetimindeki 38 AFM 263 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan araca çarparak takla attı. Kazayı gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri otomobil içerisinde şoka giren C.A.'yı sakinleştirmek için büyük çaba harcadı. Şoka giren C.A., devrilen otomobilin sunroofundan ekiplerce çıkartılarak ambulansa bindirildi. C.A., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Devrilen otomobil incelemelerin ardından çekici ile bulunduğu yerden kaldırılırken, 38 SV 875, 38 GY 708 ve 38 GU 577 plakalı otomobillerde maddi hasar meydana geldi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kadın sürücü takla atan otomobilden böyle kurtarıldı
Kadın sürücü takla atan otomobilden böyle kurtarıldı
Kadın sürücü takla atan otomobilden böyle kurtarıldı
Kadın sürücü takla atan otomobilden böyle kurtarıldı
Kadın sürücü takla atan otomobilden böyle kurtarıldı
Kadın sürücü takla atan otomobilden böyle kurtarıldı
Kadın sürücü takla atan otomobilden böyle kurtarıldı
Kadın sürücü takla atan otomobilden böyle kurtarıldı
Kadın sürücü takla atan otomobilden böyle kurtarıldı
Kadın sürücü takla atan otomobilden böyle kurtarıldı
Kadın sürücü takla atan otomobilden böyle kurtarıldı
Kadın sürücü takla atan otomobilden böyle kurtarıldı

Kocasinan, Otomobil, Tragger, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadın sürücü takla atan otomobilden böyle kurtarıldı - Son Dakika


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