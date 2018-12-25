Son Dakika Haberleri: Otomobil, Park Halindeki Araca Çarptı: 1 Ölü, 7 Yaralı

Otomobil, Park Halindeki Araca Çarptı: 1 Ölü, 7 Yaralı

1 saat önce

Akçakale karayolunda bir otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Otomobil, Park Halindeki Araca Çarptı: 1 Ölü, 7 Yaralı, System.String[]
Akçakale karayolunda bir otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Akçakale'den Şanlıurfa istikametine seyir halinde bulunan Ali T. kontrolündeki 35 FM 120 plakalı araç Harran yol ayrımında park halindeki 06 BK 6150 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücünün babası İsa T. (60) olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan sürücü, eşi Emine T. ve çocukları İlknur, Durdu ile Oguzhan T. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazada park halindeki araçta bulunan Emine C. ve Durdu T. ise yaralanarak Sanliurfa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından polis yolda geniş güvenlik tedbiri aldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:56 Kaynak: İHA

Araç, Şanlıurfa, Akçakale, 3. Sayfa
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