Son Dakika Haberleri: Otomobil park halindeki araca çarptı: 1 yaralı
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Otomobil park halindeki araca çarptı: 1 yaralı

1 saat önce

ÜMRANİYE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki başka bir otomobile çarptı.

Otomobil park halindeki araca çarptı: 1 yaralı, System.String[]


Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL/ İSTANBUL DHA - ÜMRANİYE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 06.00 sıralarında Yamanevler Mahallesi, Alemdağ Caddesi'nde meydana geldi. İlhami A., kullandığı 34 FB 81 66 plakalı otomobilin hakimiyetini bilinmeyen bir nedenle Alemdağ Caddesi üzerinde kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil park halindeki 34 SJ 753 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobilde sıkışan sürücüsü İlhami A. yaralandı. İlhami A. çevredeki vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan İlhami A. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri caddede güvenlik önlemi alarak ulaşımı kontrollü olarak sağladı. İtfaiye ekipleri de kaza alanında hazır bekledi. Arçların kaldırılmasının ardından caddede araç geçişi normale döndü.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 09:08 Kaynak: DHA
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