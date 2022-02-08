Otomobil park halindeki araca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin park halinde araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi 3.Çevre Yolu üzerinde Abdullah S., idaresindeki 02 FC 885 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 16 LHL 04 plakalı araca çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Abdullah S., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN