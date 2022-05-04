Otomobil park halindeki araca çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Otomobil park halindeki araca çarptı: 2 yaralı

04.05.2022 09:35
Otomobil park halindeki araca çarptı: 2 yaralı

Hatay'da bir otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Hatay'da bir otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Tekebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre B.Ç. yönetimindeki 01 DVN 44 plakalı otomobil, yol kenarında çeşmeden su doldurmak için park halindeki 31 SM 947 plakalı otomobile çarptı.

Park halindeki araç içerisinde bulunan 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Jandarma ise kazayla ilgili soruşturma başlattı. Sürücü gözaltına alındı. - HATAY

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Son dakika haberi: Bayram tatiline giden ailenin bulunduğu otomobil su kanalına devrildi: 4 yaralı Son dakika haberi: Bayram tatiline giden ailenin bulunduğu otomobil su kanalına devrildi: 4 yaralı

Otomobil, Tekebaşı, Hatay, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil park halindeki araca çarptı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil park halindeki araca çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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