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Otomobil park halindeki araçlara çarpıp ters döndü: 2 yaralı

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki araçlara çarparak ters döndü.

Otomobil park halindeki araçlara çarpıp ters döndü: 2 yaralı, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki araçlara çarparak ters döndü. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.


Kaza gece saatlerinde Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre H.B. (45) idaresindeki 34 BAS 22 plakalı otomobil park halinde ki 67 AAN 482 ve 67 TK 284 plakalı motorsiklete çarparak ters döndü. Sürüklenen otomobil sürüklenerek yine park halindeki 67 FC 316 plakalı başka bir araca çarparak durabildi. Kaza yapan otomobilde bulunan sürücü ve yanındaki A. B. K. (17) vatandaşların yardımı ile otomobilden çıkartıldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Ters dönen otomobil ile kazada hasar gören 1 otomobil ile motosiklet çekici ile olay yerinden kaldırılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Zonguldak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:22 Kaynak: İHA
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