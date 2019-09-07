Otomobil, park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı
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HATAY'da kontrolden çıkıp, park halindeki 3 araca çarpan otomobilin sürücüsü Yakup Akarca, yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 07:49 Kaynak: DHA
HATAY'da kontrolden çıkıp, park halindeki 3 araca çarpan otomobilin sürücüsü Yakup Akarca
, yaralandı.
Kaza, saat 02.30 sıralarında merkez Antakya
ilçesi 75. Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Yakup Akarca yönetimindeki 06 BY 0058 plakalı otomobil, gece başlayan yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, park halindeki 2 otomobil ile Büyükşehir Belediyesi'ne ait hal otobüsüne çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Akarca yaralanırken, araçlarda büyük çaplı hasar oluştu. Yaralı sürücü. ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile Antakya Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Akarca'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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