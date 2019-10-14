Son Dakika Haberleri: Otomobil park halindeki araçlara çarptı: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Otomobil park halindeki araçlara çarptı: 3 yaralı

Otomobil park halindeki araçlara çarptı: 3 yaralı

1 saat önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde alkollü bir sürücünün park halindeki dört araca çarpması sonucu meydana gelen kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde alkollü bir sürücünün park halindeki dört araca çarpması sonucu meydana gelen kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Abdullah K. yönetimindeki 06 BL 7400 plakalı otomobil, Gültepe Mahallesi Gümüşler Bulvarı'nda kontrolden çıkarak bir apartmanın önünde park halindeki dört araca çarptı.

Kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Abdullah K. ile araçta bulunan Fatih K. ile Dilan M. sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Abdullah K'nin 0,80 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde yoldan hızlıca gelen otomobilin park halindeki araçlara çarparak durması ve çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.

İş yeri sahibi Serpil Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın ardından olay yerine geldiğini belirterek, "Ortalık savaş alanına dönmüş gibiydi. Çok korktum. İş yerimin önünde insan olmaması faciayı önledi. Sevindirici olan can kaybının yaşanmamasıydı." diye konuştu.

Otomobil park halindeki araçlara çarptı: 3 yaralı

Merkezefendi, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:58 Kaynak: AA
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