Otomobil park halindeki kamyona çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Çetin K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazada, sürücü Çetin K. ile otomobilde bulunan Ali İhsan K. (8) ve Şenol A. yaralandı.

Tekirdağ 'ın Çerkezköy ilçesinde, otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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