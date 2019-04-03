Otomobil, Park Halindeki Kamyona Çarptı: 1 Ölü, 3 Yaralı
23 dakika önce
KAHRAMANMARAŞ'ta park halindeki kamyona çarparak hurdaya dönen otomobildeki Bilal Baltacı (18) öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ'ta park halindeki kamyona çarparak hurdaya dönen otomobildeki Bilal Baltacı (18) öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Önsen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre M.U. (18) yönetimindeki 46 LH 954 plakalı otomobil, DSİ'ye park halindeki ait kamyona arkadan çarptı. Kazada sürücü M.U. ile araçta bulunan Bilal Baltacı, Ö.U. (19) ve Ü.U. (19) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla kentteki hastanelere götürülen yaralılardan Bilal Baltacı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Hastanede tedaviye alınan diğer 3 yaralıdan Ü.U.'nun da hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
- Kahramanmaraş
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:37 Kaynak: DHA
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