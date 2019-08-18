Son Dakika Haberleri: Otomobil, park halindeki kamyona çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
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Otomobil, park halindeki kamyona çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

31 dakika önce

AFYONKARAHİSAR'da, otomobil, arızalandığı gerekçesiyle emniyet şeridine park edilen kamyona çarptı.

Otomobil, park halindeki kamyona çarptı: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]
AFYONKARAHİSAR'da, otomobil, arızalandığı gerekçesiyle emniyet şeridine park edilen kamyona çarptı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 3 kişi ağır yaralandı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında, Afyonkarahisar- Konya yolunun 70'inci kilometresindeki Sultandağı ilçesi yakınlarında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, kargo şirketine ait kamyonu arızalanınca emniyet şeridine park etti. Diyarbakır'dan Aydın'a giden sürücüsünün ismi bilinmeyen otomobil, park halindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 3 kişi de ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, AFAD ekibince kurtarıldı. Sağlık görevlileri ise 3 yaralıyı ambulanslarla Afyonkarahisar ile Konya'nın Akşehir ilçesindeki hastanelere götürdü. Otomobilin çarptığı kamyonun arka lastik aksamının yerinden çıktığı görüldü. Kazada yaşamını yitiren kişi ve yaralıların kimliklerinin tespit çalışmaları sürüyor.


Konya, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 03:41 Kaynak: DHA
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