Otomobil park halindeki kamyona çarptı; baba ve oğlu öldü - Son Dakika

Otomobil park halindeki kamyona çarptı; baba ve oğlu öldü

Kaza, sabah saatlerinde Belen ilçesi Gedik Mahallesi'nde meydana geldi. İskenderun yönüne giden Nuri Aslan yönetimindeki 31 LU 295 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yolun sağında park halindeki kamyona çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Nuri Aslan ve oğlu Erhan Aslan, yaralandı. Gelen polisler ve çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Ancak baba ve oğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.