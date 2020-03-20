Otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı - Son Dakika

HATAY'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin park halindeki kamyonete çarpması sonucu aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, Antakya ilçesine bağlı Haraparası Mahallesi Şehit Osman Durmaz Caddesi'nde meydana geldi. 3 kişilik Suriyeli ailenin bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında park halindeki kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobildeki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi ekiplerin çalışmasıyla otomobilden çıkarıldıktan sonra yapılan ilk müdahalenin ardından Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.