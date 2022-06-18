Otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

18.06.2022 18:52
Otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobilin park halindeki kamyonete çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde otomobilin park halindeki kamyonete çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun- Sinop karayolu Hüseyinbeyli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Emrullah Ö. idaresindeki 06 MKD 96 plakalı otomobil, yolun sağında park halinde bulunan kamyonete arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilde yolcu olarak bulunan Nuriye Özan hayatını kaybetti. Yaralanan otomobil sürücüsü Emrullah Ö., 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Samsun, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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