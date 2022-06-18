Kaza, Samsun- Sinop karayolu Hüseyinbeyli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Emrullah Ö. idaresindeki 06 MKD 96 plakalı otomobil, yolun sağında park halinde bulunan kamyonete arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilde yolcu olarak bulunan Nuriye Özan hayatını kaybetti. Yaralanan otomobil sürücüsü Emrullah Ö., 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Samsun, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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