Otomobil park halindeki kamyonete çarptı; 1 yaralı - Son Dakika

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Otomobil park halindeki kamyonete çarptı; 1 yaralı
6 saat önce
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin park halindeki kamyonete çarpması sonucunda bir kişi yaralandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin park halindeki kamyonete çarpması sonucunda bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi Şehit Fikret Son Caddesi önündeki kavşakta F.A. idaresindeki 10 AAJ 751 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda park halindeki kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisi araçlarda maddi hasar meydana gelirken otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 06:14 Kaynak: İHA
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