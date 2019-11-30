Son Dakika Haberleri: Otomobil park halindeki minibüse çarptı: 2 ağır yaralı
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Otomobil park halindeki minibüse çarptı: 2 ağır yaralı

6 saat önce

BURSA'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, park halindeki minibüse çarptı.

Otomobil park halindeki minibüse çarptı: 2 ağır yaralı, System.String[]

BURSA'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, park halindeki minibüse çarptı. Kazada otomobilde sıkışan 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, İnegöl- Yenişehir karayolunda meydana geldi. İnegöl'den Yenişehir ilçesine giden Mustafa İpek (21) yönetimindeki 16 FE 439 plakalı otomobil sürücünün kontrolü kaybetmesi üzerine İnegöl Diş Hastanesi önünde park halindeki 16 PE 623 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Mustafa İpek ve araçta bulunan Yakup Birol (18) araçta sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansa taşındı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan kontrollerde araçta bulunan 2 kişinin de alkollü olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Mustafa İpek, İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 06:58 Kaynak: DHA
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