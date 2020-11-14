Otomobil park halindeki otobüse çarptı: 1 ağır yaralı - Son Dakika

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerinde itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Berat Caddesi'nde İbrahim Ü. yönetimindeki 06 CJD 02 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki özel halk otobüsüne çarptı.

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