Otomobil park halindeki otobüse çarptı: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde park halindeki otobüse çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Berat Caddesi'nde İbrahim Ü. yönetimindeki 06 CJD 02 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki özel halk otobüsüne çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yolun karşısında park halindeki araca çarparak durabildi.
Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerinde itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
- Kaynak: AA
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