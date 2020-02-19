Otomobil park halindeki otobüse çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil park halindeki otobüse çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil park halindeki otobüse çarptı: 1 yaralı

7 saat önce

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde park halindeki otobüse çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Otomobil park halindeki otobüse çarptı: 1 yaralı, System.String[]

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde park halindeki otobüse çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.


Kaza, 13.30 Sıralarında Kemalpaşa Mahallesinde meydana geldi. Alkollü olduğu İddia edilen 59 AAB 4307 plakalı otomobilin sürücüsü Hasan T., Güven Sokak üzerinde otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki Şakir Tuna'ya ait 59 S 4307 plakalı otobüse arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobil hurdaya dönerken kaza sonucu yaralanan sürücü Hasan T. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaza yerinde ki ilk müdahalesinin ardından Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaralı sürücü Hasan T.'nin hastanedeki tedavisi sürerken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Saray, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:54 Kaynak: İHA
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