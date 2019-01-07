Son Dakika Haberleri: Otomobil, Park Halindeki Otomobil ve Minibüse Çarptı

Otomobil, Park Halindeki Otomobil ve Minibüse Çarptı

2 saat önce

KAYSERİ'nin Talas ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, park halinde bulunan otomobil ve minibüse çarptı.

Otomobil, Park Halindeki Otomobil ve Minibüse Çarptı, System.String[]
KAYSERİ'nin Talas ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, park halinde bulunan otomobil ve minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüsün ön kısmı kafenin içine girerken, kazadan saniyeler önce kafenin önünden geçen bir kişi aracın altında kalmaktan kurtuldu.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında ilçe merkezinde Halef Hoca Caddesi'nde meydana geldi. Gazi Ö. yönetimindeki otomobil, buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Otomobil, yol kenarında park halinde bulunan başka bir otomobil ile minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüsün ön kısmı kafenin içine girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazadan saniyeler önce kafenin önünden geçen bir kişi aracın altında kalmaktan kurtuldu. Ölen ve yaralananın olmadığı kazayla ilgili tutanak tutuldu. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:44 Kaynak: DHA

Talas, Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobilden Fırlayan Genç Kız Feci Şekilde Can Verdi! Dehşet Anları Kamerada Köpeklerin Parçaladığı Liseli Gencin Kesin Ölüm Nedeni Belli Oldu

Son Dakika! Karşı Gazetesi Davasında CHP'li Eren Erdem İçin 19 Yıl Hapis İstendi Asgari Ücretin Net 2 Bin 20 Lira Olmasının Ardından Asgari Ücretliye Bir Zam Daha Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 14:55:25. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil, Park Halindeki Otomobil ve Minibüse Çarptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]