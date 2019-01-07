Son Dakika Haberleri: Otomobil Park Halindeki Tankere Çarptı: 1 Yaralı

Otomobil Park Halindeki Tankere Çarptı: 1 Yaralı

20 dakika önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin park halindeki tankere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.

Otomobil Park Halindeki Tankere Çarptı: 1 Yaralı, System.String[]
Konya'nın Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin park halindeki tankere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Adana-Konya karayolu üzerinde bulunan yan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet M. idaresindeki 03 HN 224 plakalı otomobil yolun buzlanması nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle park halindeki 42 DLN 49 plakalı tankere arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ahmet M., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:32 Kaynak: İHA

Ereğli, Konya, 3. Sayfa
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