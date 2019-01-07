Otomobil Park Halindeki Tankere Çarptı: 1 Yaralı
20 dakika önce
Konya'nın Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin park halindeki tankere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.
Konya
'nın Ereğli
ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin park halindeki tankere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Adana-Konya karayolu üzerinde bulunan yan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet M. idaresindeki 03 HN 224 plakalı otomobil yolun buzlanması nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle park halindeki 42 DLN 49 plakalı tankere arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ahmet M., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis
kazayla ilgili soruşturma başlattı. - KONYA
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:32 Kaynak: İHA
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