Son Dakika Haberleri: Otomobil, Park Halindeki Tır'a Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Otomobil, Park Halindeki Tır'a Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

1 saat önce

KAYSERİ'de, kontrolden çıkıp, yol kenarında park halindeki TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü Berathan Cevahir (19) yaralandı, yanındaki Muhammed K. (20) ise yaşamını yitirdi.

Otomobil, Park Halindeki Tır'a Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
KAYSERİ'de, kontrolden çıkıp, yol kenarında park halindeki TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü Berathan Cevahir (19) yaralandı, yanındaki Muhammed K. (20) ise yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde, Kayseri- Nevşehir yolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Berathan Cevahir'in kullandığı 38 LL 023 plakalı otomobil, iddiaya göre, kontrolden çıkıp, yol kenarında park halindeki 38 VZ 083 plakalı TIR'a çarptı. Kazada sürücü Berathan Cevahir ile otomobilde bulunan Muhammed K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Muhammed K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü Berathan Cevahir ise tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:34 Kaynak: DHA

Kayseri, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hastaneye Yaralı Olarak Getirilen Kadının Annesi Olduğunu Öğrenen Hemşire, Gözyaşlarına Boğuldu Yorgunluktan Yere Çöken Atını Kırbaçlayıp Tekmeleyen Sahibi, Vatandaşların Tepkisini Çekti

Apartman Dairesinde Patlama: 1 Kişi Yaralandı Pazardan Sebze Meyve Çalan Hırsızlar Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 15:31:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil, Park Halindeki Tır'a Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]