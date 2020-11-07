DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, otomobil park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, Denizli- İzmir karayolunun Sarayköy ilçe çıkışı yakınlarında meydana geldi. Denizli'den Aydın yönüne giden Ahmet Tavşancı (46) yönetimindeki 09 ZG 136 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan iş makinesi yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Ahmet Uslu (63) hayatını kaybederken, sürücü Ahmet Tavşancı yaralandı. Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tavşancı, tedaviye alındı. Uslu'nun cansız bedeni, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Otomobil, park halindeki TIR'a çarptı; 1 ölü - Son Dakika