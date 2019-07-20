Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 2 ölü
59 dakika önce
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, emniyet şeridinde park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobildeki Yüksel Temür ve Abdullah Arslan hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:59 Kaynak: DHA
BURSA'nın Orhangazi
ilçesinde, emniyet şeridinde park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobildeki Yüksel Temür ve Abdullah Arslan
hayatını kaybetti. Kaza, Orhangazi ilçesi İzmir
Otoyolu'nda gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İstanbul
'dan Bursa
yönüne doğru giden Yüksel Temür (39) idaresindeki 16 MDU 36 plakalı otomobil, Orhangazi'ye bağlı Gedelek mahallesi mevkii yakınlarında yolun sağındaki güvenlik şeridinde park halindeki Metin Ceylan (48) idaresindeki 70 EF 039 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Yüksel Temür ile birlikte yanında bulunan arkadaşı Abdullah Arslan (37) hurdaya dönen otomobilin içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevkedildi. İtfaiye
ekipleri, araç içerisinde sıkışan 2 yaralıyı çıkarttı. Ağır yaralı olarak ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan Yüksel Temür ve Abdullah Arslan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. TIR sürücüsü Metin Ceylan'ın TIR'ın lastiğinin patladığı için emniyet şeridine park ettiğini söylediği öğrenildi. Jandarma
, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Ölü orkinosu evine götürdü! Sahil güvenlik takip edip kapısına dayandı Kayseri'de akılalmaz kaza! Köprüden uçup, yere çakıldı Çarptığı TIR'ın altında kalan sürücü, hayatını kaybetti Sultangazi'de erkek çocuklarını taciz eden sapık yakalandı