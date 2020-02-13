Otomobil, park halindeki TIR'ın altına girdi: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil, park halindeki TIR'ın altına girdi: 3 yaralı - Son Dakika

Otomobil, park halindeki TIR'ın altına girdi: 3 yaralı

6 saat önce

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, park halindeki TIR'ın dorsesine çarpan otomobildeki 2'si ağır, 3 kişi yaralandı.

Otomobil, park halindeki TIR'ın altına girdi: 3 yaralı, System.String[]

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, park halindeki TIR'ın dorsesine çarpan otomobildeki 2'si ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında, Çınar Mahallesi'nde meydana geldi. Ulaş Uysal yönetimindeki 35 DD 849 plakalı otomobil, yağmurlu havada sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarında park halinde bulunan 68 KL 902 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı. Dorsenin altına giren otomobilin sürücüsü Uysal ile yanındaki Ali Sönmez ve Berhat Köklü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiyenin 45 dakikalık çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla, çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Uysal ile Ali Sönmez'in sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.


Kemalpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:37 Kaynak: DHA
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