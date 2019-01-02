Son Dakika Haberleri: Otomobil Park Halindeki Tıra Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Otomobil Park Halindeki Tıra Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

35 dakika önce

Düzce'de park halindeki tıra çarpan otomobilde bulunan üç kişiden biri hayatını kaybetti, ikisi yaralandı.

Düzce'de park halindeki tıra çarpan otomobilde bulunan üç kişiden biri hayatını kaybetti, ikisi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Samet Seyyar idaresindeki 81 AU 389 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Kapıcı Sapağı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarına park edilmiş 81 FL 013 plakalı tıra çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Samet Seyyar ile aynı araçtaki Ufuk ve Ayhan Avcı yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde tedaviye alınan Ufuk Avcı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:28 Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Düzce, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yarım Saatte 2 Kez Ceza Kesilen Alkollü Sürücüden Polise: Affetmek Yok Mu? Belediye Başkan Adayının İYİ Parti'den Olacağını Duyan CHP'liler Oturma Eylemi Başlattı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cahit Zarifoğlu'nun Kitaplarının Yasaklandığı İddialarını Yalanladı Meteoroloji Uyardı! Bugün Yurt Genelinde Havanın Yağışlı Olması Bekleniyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 03:03:31. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil Park Halindeki Tıra Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]